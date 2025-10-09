Požar Viniciusovoj kući! Zvijezda Reala bila je u Južnoj Koreji dok se u Brazilu odvijala drama

Kratki spoj u sauni brazilske zvijezde izazvao je požar
Dvoetažnu kuću Realova asa Viniciusa zahvatio je požar koji je izbio u sauni 25-godišnjeg Brazilca u četvrtak ujutro. Srećom, nitko nije ozlijeđen u La Moraleji.
Kratki spoj u podrumu, koji je potpuno izgorio, bio je uzrok požara, a radilo se o lažnom stropu saune, prenosi Marca.
Vatrogasci su brzo lokalizirali požar nakon dolaska dvaju vozila, no dim je ispunio gornja dva kata kuće.
Trenutačno traje reprezentativna stanka, a Vinicius se s „Seleçaom“ nalazi u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, gdje će momčad Carla Ancelottija u petak odigrati prijateljsku utakmicu.
Četiri dana nakon susreta s Južnom Korejom, Brazil će igrati i u Japanu.
