Luki Modriću uručena nagrada za najboljeg nogometaša regije u 21. stoljeću

Priznanje je Modriću osobno uručio bosanskohercegovački novinar Sabahudin Topalbećirević tijekom posebnog događaja u talijanskoj prijestolnici mode, a Modrić je u opuštenoj atmosferi rado primio nagradu.

Tom prilikom Baho je istaknuo kako je Modrić kroz svoju karijeru ostavio neizbrisiv trag u svjetskom nogometu zahvaljujući brojnim trofejima, vrhunskoj kvaliteti, dugogodišnjem kontinuitetu i iznimnom karakteru na terenu i izvan njega.

“O njegovoj popularnosti u Milanu zaista je teško govoriti. Dovoljno je bilo da se pojavi pa da se osjeti koliki respekt, emociju i pažnju izaziva među ljudima. Ipak, za svakoga je imao strpljenje, osmijeh i vrijeme. To mogu samo istinski veliki”, istaknuo je između ostalog Topalbećirević, koji je zauzvrat za sina Emira dobio potpisani dres hrvatske legende.