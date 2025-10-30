Legendarni hrvatski trener otišao u mirovinu: ‘Dosta je bilo, nisu to više godine…’

Proslavljeni hrvatski stručnjak, koji je s Ćirom Blaževićem osvojio svjetsku broncu 1998. i kao izbornik Irana vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2006., odlazi u mirovinu.

Ivanković, koji će uskoro napuniti 72 godine, okupio je svoje najbliže suradnike s kojima je posljednjih godina radio u Omanu i Kini te im na zajedničkom ručku priopćio da je donio odluku o povlačenju. Nakon dugogodišnjeg rada na brojnim klupama i reprezentacijama, priznao je da je došlo vrijeme za predah i više vremena uz obitelj i prijatelje.

“Dosta je bilo, nisu to više godine u kojima mi je potrebno ‘landranje’ po svijetu. Sada ću imati više vremena za obitelj, prijatelje, pa i sebe”, potvrdio je za tportal Ivanković, koji je u karijeri vodio i Varteks (op.a. današnji Varaždin), Rijeku, Dinamo, Hannover 96, Persepolis, Al Ettifaq, Luneng, Al Wahdu, Al Ahli, ali i čak četiri reprezentacije.