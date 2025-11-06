Igrao je u Ligi prvaka, a sad se umirovio s 29 godina kako bi prodavao kebabe

Podijeli :

Orkan Cinar, nekadašnji nogometaš Wolfsburga i turski omladinski reprezentativac, okrenuo je potpuno novu stranicu u životu. Sa samo 29 godina odlučio je završiti karijeru i posvetiti se obiteljskom poslu – pripremi kebaba.

Donedavni igrač Adanaspora ovoga je ljeta napustio nogometne terene i u rodnoj Bursi otvorio vlastiti restoran s tradicionalnim doner kebabima. Kako kaže, nakon godina provedenih u profesionalnom sportu, želio je mirniji i zdraviji način života.

“Vjerujem da je promjena sektora puno zdravija za mene, i mentalno i obiteljski. Koliko god zarađivao, troškove ću prilagoditi mogućnostima. Osjećam se opušteno. Moj otac je majstor za kebab s više od 30 godina iskustva, a restoran sam otvorio oslanjajući se upravo na njegovo znanje,” rekao je Cinar za turske medije.

Cinar je nogometne početke imao u Njemačkoj, u omladinskom pogonu Wolfsburga, a seniorski debi upisao je u Greuther Fürthu. Nakon povratka u domovinu promijenio je niz klubova – Bešiktaš, Konyaspor, Gaziantep, Ankaragücü i Adanaspor.

Iako nije ostavio dublji trag u Bešiktašu, upravo je ondje doživio vrhunac karijere – 2017. godine nastupio je u Ligi prvaka protiv RB Leipziga. Ušao je u igru u drugom poluvremenu, a u posljednjim minutama susreta asistirao za pobjedu 2:1.

Danas, umjesto pred kamerama i navijačima, Cinar stoji iza pulta svojeg restorana i s osmijehom poslužuje goste. Kaže da ne žali za odlukom, nogomet mu je donio lijepe uspomene, ali nova svakodnevica s obitelji i nastavljanje očeve tradicije prelomili su odluci da objesi kopačke o klin.