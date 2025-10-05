Ibrahimović ‘odriješio kesu’ i kupio si skupocjeni poklon za rođendan

Jedan od najboljih centarfora svih vremena Zlatan Ibrahimović za svoj 44. rođendan, kojeg je proslavio u petak, poklonio si je Ferrari F80, čija se cijena procjenjuje na 3,6 milijuna eura, objavio je švedski tabloid "Expressen".

Model F80 bit će proizveden u ograničenoj seriji od 799 primjeraka, ima 1200 konjskih snaga, a ubrzanje od 0 do 100 km/h mu je 2,15 sekundi. Tvornica luksuznih sportskih automobila iz Maranella trebala bi ga početi isporučivati kupcima krajem ove godine.

Ibrahimović si posljednjih nekoliko godina za svoj rođendan kupuje Ferrarije, te ih sada ima deset. U svojoj kolekciji skupocjenih automobila ima i četiri Porschea te Lamborghini.

On je najbolji strijelac u povijesti švedske reprezentacije, u 122 utakmice zabio je 62 gola. Tijekom karijere igrao je za Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, AC Milan, PSG, Manchester United i LA Galaxy. Ukupno je postigao 558 pogodaka, a igračku karijeru zaključio je 2023. u dresu AC Milana, u kojem sada ima funkciju savjetnika.