Nizozemci: Perišić bi mogao postati drugi najskuplji 36-godišnjak u povijesti

Ivan Perišić bi se mogao vratiti u milanski Inter.

I to do kraja ovog mjeseca, a ako se to ostvari, hrvatski nogometaš bi postao drugi najskuplji u povijesti za igrača od 36 godina. O tome je bilo riječi u emisiji #DoneDeal čije dijelove prenosi portal Voetbalprimeur.

Prema navodima, Perišić se želi vratiti u Inter, dok je PSV spreman na suradnju samo uz višemilijunsku odštetu. Ispred njega je samo Cristiano Ronaldo koji se 2021. vratio u redove Manchester Uniteda.

“Ronaldo je najskuplji 36-godišnjak svih vremena. On je za 17 milijuna eura prešao iz Juventusa u Manchester United. Nakon toga dugo nema nikoga. Tu je Brad Friedel, koji je za 2.5 milijuna eura otišao u Aston Villu”, ističe se.

U spomenutoj emisiji se zaključuje da velikanu iz Eindhovena novac nije nužan, dok mu je Perišić kao igrač potreban. Stoga u nizozemskim medijima procjenjuju da bi odšteta mogla biti značajna jer se klubu “ne isplati pustiti Perišića za iznos od, primjerice, tri milijuna eura”.