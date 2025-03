Nisu izdržali: Čabraja napušta Lokomotivu ipak prije kraja sezone!

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Najdugovječniji trener u HNL-u u srijedu bi sporazumnim raskidom s klubom trebao završiti svoju eru na Kajzerici

Silvijo Čabraja odlazi s Kajzerice! Vijest još nije službena, ali je provjerena s više strana. Najdugovječniji HNL trener, koji je gotovo četiri godine sjedio na klupi Lokomotive, protiv Dinama je u subotu vodio svoju zadn

ričalo se već neko vrijeme, uostalom, o tome smo i pisali, da će Čabraja na kraju sezone napustiti Lokomotivu, šuškalo se o tome još zimus kad je i sam nakon jedne utakmice dao naslutiti da bi do toga moglo doći. Međutim, tada je ostao, ali osjećalo se da će to biti samo privremeno. Najdulje do ljeta. Međutim, eto, čini se da će se dogoditi i prije kraja sezone, Čabraja bi već u srijedu trebao postati bivši. Tko će ga zamijeniti? Već duže postoji plan da ga naslijedi Nikica Jelavić, trener juniora, no sad ćemo vidjeti što će odlučiti Božidar Šikić, formalno prvi čovjek kluba. Hoće li odmah ‘gurnuti’ Jelavića u vatru ili će do kraja sezone momčad voditi netko od Čabrajinih pomoćnika, Damir Ferenčina i(li) Jasmin Agić, a onda preuzeti Jelavić kad završi posao s juniorima, s kojima je vodeći u prvenstvu.ju utakmicu tog kluba. U srijedu bi, ako se nešto drastično ne promijeni, sve trebao postati službeno, Čabraja i Lokomotiva potpisat će sporazumni raskid ugovora – otkriva Germanijak.