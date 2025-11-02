Niko Janković produžio ugovor s Rijekom?

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Rijeka je u 12. kolu SuperSport HNL-a gostovala na Maksimiru, gdje je izgubila od Dinama rezultatom 2:1. Nakon utakmice u riječkom su taboru izrazili nezadovoljstvo suđenjem, a pritužbe na odluke suca Pajača iznio je i predsjednik kluba Damir Mišković.

Ipak, kako piše Novi list, Riječani imaju i nekoliko pozitivnih vijesti. Niko Janković uskoro će potpisati novi ugovor kojim će produžiti suradnju s klubom za još tri godine, do 2029. godine.

Janković, koji je prošle sezone bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje naslova prvaka, tijekom ljeta bio je na pragu transfera u Fenerbahče, no dogovor je propao. Nakon toga pao je u drugi plan i u posljednje vrijeme nije dobivao mnogo prilika za igru, dijelom zbog slabijih nastupa, a dijelom zbog neizvjesnosti oko ugovora.

Sada, kada je produženje dogovoreno, očekuje se njegov povratak u prvu postavu. Prema podacima s Transfermarkta, Janković je treći najvrjedniji igrač SuperSport HNL-a s procijenjenom vrijednošću od 6,5 milijuna eura. U dresu Rijeke do sada je odigrao 122 utakmice, postigao 25 pogodaka i upisao 17 asistencija.