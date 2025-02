‘Nikad nisam funkcionirao s nekim kao s Čopom, preko noći je otišao u Rijeku’

Podijeli :

HNK Rijeka

Veznjak Lokomotive Robert Mudražija stigao nam je u studio Sport Kluba i s njime smo pričali o njegovoj karijeri, aktualnim temama u hrvatskom i stranom nogometu, a dotaknuli smo se i odlaska njegovog donedavnog suigrača u Rijeku.

Mudražija nam je prokomentirao odlazak Duje Čopa u momčad s Rujevice.

“Preko noći smo izgubili kapetana, našeg glavnog strijelca u to vrijeme. Naravno da je teško, ali došao je Komnen kao zamjena i uklopio se toliko dobro da smo već praktički ‘zaboravili’ na Čopa. Kao što sam rekao, to je na početku sezone šest prvotimaca koji ti napuste momčad i sad se ti moraš nanovo dokazati u ligi kao što je HNL, koja je ozbiljna liga, nije to samo tako. Bila je to dobra odluka i za Čopa i za Rijeku. Njima će pogotovo pomoći u borbi za naslov, jedan tako iskusan napadač koji praktički svaku takvu šansu realizira. Ja sam zadnje dvije sezone s njim bio u vrhu napada. Rekao sam već negdje da nisam tako dugo funkcionirao, možda čak i nikad s nekim igračem tako dobro surađivao u igri, a pogotovo u napadu. To što on radi, pogotovo s toliko godina na leđima… S 34, 35 godina kažemo da je star. Ušao je sad s onim golom i u listu top 10 strijelaca HNL-a, fantastičan igrač.”

A pošto je ostao bez Čopa, pitali smo ga s kime bi se bolje razumio u igri – s Petkovićem ili s Livajom?

“Dva najbolja igrača HNL-a… I s jednim i s drugim, govorimo o igračima koji su hrvatski reprezentativci. Stvarno su jedan i drugi odlični igrači, svake sezone imaju bar deset golova i plus asistencije. I s jednim i drugim siguran sam da bih funkcionirao, ako svi ostali funkcioniraju s njima, kako ne bih i ja.”

