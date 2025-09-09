Nije još ni preuzeo klupu, a navijači ga već mrze: Evo tko bi trebao postati novi trener Fenera

Podijeli :

AP Photo/Michael Sohn via Guliver

Turci su nagađali da će Josea Mourinha zamijeniti Zinedine Zidane, ali kako se i očekivalo, to se nije dogodilo.

Očekuje se da će klub uskoro potvrditi napise turskih medija i predstaviti Domenica Tedesca kao novog glavnog trenera.

Tedesco je svoju trenersku karijeru započeo u Erzgebirgeu, a rezultati su mu osigurali mjesto na klupi Schalkea, s kojim je stigao do osmine finala Lige prvaka. Bio je najmlađi trener u povijesti Schalkea, a zatim je bio najmlađi trener Spartaka iz Moskve.

POVEZANO VIDEO / Livaković se vraća na Maksimir, ali ne i Mourinho. Pogledajte gol koji je poslao Fener na Dinamo VIDEO / Livaković: Na dobrom smo putu, idemo u Češku završiti posao

Vratio se u Njemačku iz Rusije, osvojio Njemački kup s Leipzigom, završio četvrti u prvenstvu i momčadi osigurao mjesto u Ligi prvaka.

Njegovi izvrsni rezultati doveli su ga na klupu belgijske reprezentacije, i bio je najmlađi trener Belgijanaca. Njegov mandat u Belgiji obilježili su sukobi s igračima i niz neuspjeha.

Fenerbahče ga još nije ni predstavio, a navijači već govore da ga ne žele u svom klubu. Njihov favorit bio je Edin Terzić, ali im se želja očito neće ispuniti.

Tursku nogometnu ligu pratite samo na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Možda bi navijači previdjeli činjenicu da je Tedesco u karijeri osvojio samo jedan trofej, ali neće zaboraviti njegove pohvale Fatihu Terimu, Galatasarayevog “imperatora”, iako je to bilo još 2018. Snimke su, naravno, sada ponovno aktualne.

Rekao je tada: “Impresioniran sam Fatihom Terimom. Fiorentina koju je vodio bila je čarobna. Iznad svega, Terim je divna osoba. Stvarno mu se divim.”