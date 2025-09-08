VIDEO / Livaković: Na dobrom smo putu, idemo u Češku završiti posao

Podijeli :

Dominik Livaković u mix zoni je dao izjavu za našu Ines Švagelj. Iako danas nije imao posla, naglašava da je ovo samo jedna pobjeda i da treba nastaviti pobjeđivati. Naglašava da su na dobrom putu, ali da sada slijedi teško gostovanje u Češkoj i da tamo treba završiti posao.

