Newcastle dogovorio transfer u vrhu napadu: Dolazi njemački reprezentativac

AP Photo/Martin Meissner via Guliver Images

Newcastle posljednje vrijeme aktivno provodi u potrazi za napadačem. Nakon neuspješnih pokušaja za Ekitikea, Strand Larsena i Šeška, okrenuli su se njemačkom reprezentativcu.

Riječ je o Nicku Woltemadeu, napadaču Stuttgarta koji je eksplodirao prošle godine. U Bundesligi je zabio 12 golova, a to mu je omogućilo poziv u seniorsku reprezentaciju.

Osim toga, 23-godišnji Nijemac je ovo ljeto oduševio na Europskom prvenstvu U-21 gdje je zabio šest pogodaka u pet utakmica. Nažalost po njega, Njemačka je izgubila u finalu od Engleske.

Kako prenosi britanski novinar Craig Hope, sve je dogovoreno između klubova, a cifra bi trebala biti oko 75 milijuna funti. Ovaj transfer mogao bi omogućiti prelazak Alexandera Isaka u Liverpool.