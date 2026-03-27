Nevjerojatni Vušković za samo šest minuta ušao u povijesne knjige

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver Images

Pogotkom Kolumbiji u Orlandu hrvatski stoper Luka Vušković ušao je u povijest.

Hrvatska je u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Orlandu pobijedila Kolumbiju 2:1, a prvi pogodak Vatrenih postigao je već u šestoj minuti Luka Vušković.

Stoper HSV-a izjednačio je nakon što je njegov udarac zakačio nekog u kolumbijskog bloku i odbio se od stative u mrežu.

Vuškoviću je to bio prvi pogodak za A vrstu u trećem nastupu i time je s 19 godina, mjesecom i tri dana postao drugi najmlađi strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije.

Najmlađi je i dalje Luka Ivanušec, koji je prvi gol za Vatrene postigao na China Cupu 2017. godine. Tada je imao 18 godina, mjesec i 19 dana.