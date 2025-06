Nevjerojatni Leo Messi golčinom iz slobodnog udarca donio pobjedu Inter Miamiju

Podijeli :

via Guliver

U četvrtak navečer su drugo kolo Svjetskog klupskog prvenstva u skupini A igrali Inter Miami i Porto. Bio je to susret u kojem je Porto bio veliki favorit, ali Portugalci nisu imali ono što ima Inter, a to je Lionel Messi. Iako će za pet dana napuniti svoj 38. rođendan, Argentinac ne predstavlja oduševljavati. U ovoj utakmici svoj najbitniji potez je napravio u 54. minuti kada je pogotkom iz slobodnog udarca donio Inter Miamiju vodstvo 2:1. S tim rezultatom se završila utakmica te je tako Inter došao do četvrtog boda u skupini A.

Porto je početkom utakmice opravdao status favorita. Dominirali su nad klubom iz MLS-a te su u osmoj minuti zaradili kazneni udarac. Njega je u pogodak pretvorio Samuel Omorodion Aghehowa, a nakon toga su još nekoliko prilika imali za 2:0.

Jednu od najvećih prilika imao je mladi Rodrigo Mora, ali njega je zaustavio Maximilian Joel Falcon Picart sjajnim blokom. Imao je i Inter Miami svoje prilike, no nisu ih iskoristili te se na poluvrijeme otišlo s vodstvom Porta od 1:0.

Međutim, početak drugog dijela bio je u znaku američke momčadi. U 47. minuti je Telasco Segovia snažnim udarcem iz kaznenog prostora zabio za 1:1 da bi u 54. minuti franšiza Davida Beckhama dobila slobodni udarac u izglednoj poziciji za gol.

Izvođenju je, naravno, pristupio Lionel Messi koji je kroz svoju karijeru mnogo puta terorizirao golmane udarcima iz slobodnih udaraca. Upravo to je i ovaj put napravio. Pucao je u stranu koju je čuvao Claudio Ramos, no 33-godišnji vratar Porta bio je nemoćan pri silovitom udarcu Argentinca i Inter je šokantno poveo s 2:1.

Do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao te je Porto postao prva momčad koja dolazi iz Europe da je izgubila službenu utakmicu od kluba izvan Europe još od 2012. kada je Corinthians dobio Chelsea. Uz to, Portugalci su postali prva europska ekipa koja je upisala poraz od sjevernoameričke ekipe u službenom natjecanju.

Sljedeća utakmica za Porto je protiv Al Ahlyja dok će Inter prolaz tražiti protiv Palmeirasa. Objema ekipama u tom susretu odgovara remi pa će biti zanimljivo kako će se postaviti u toj utakmici.