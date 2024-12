Nesvakidašnja situacija u BiH: Otkaz dobila kompletna momčad, ali i trener!

Podijeli :

N1/F.Z.

U prostorijima Nogometnog kluba Sloboda održana je press konferencija u kojoj se medijima obratio prvi čovjek kluba Azmir Husić.

Tuzlanski klub iza sebe ima veoma turbulentnu polusezonu u kojoj su osvojena svega dva boda, a Husić se danas obratio medijima i istaknuo kako se zahvalio svim nogometašima.

“Otpustili smo sve nogometaše. Premijer liga se nastavlja vrlo brzo. Pauza neće biti duga. Kroz dvadesetak dana treba se organizirati. Pokušali smo nešto napraviti po tom pitanju, doveli smo nekoliko igrača da probaju nešto napraviti. Ulaskom u papire vidjeli smo da je situacija u klubu i više nego teška nego 2012. godine, račun je u blokadi što nam otežava rad. Mi ne znamo ni koliko se nagomilalo tih blokada. Bili su u početku manje iznosi, novac je bio položen, nakon toga dobili smo informacije da su iznosi mnogo veći. Nadam se da ćemo imati jasniju sliku u narednim danima. U svakom drugom segmentu, počevši od transporta, tko je vršio usluge, ista je situacija, dugovanja. Od hotela po Tuzli, pa vani. Uspjeli smo nekako na svoje načine taj dio riješiti, tako da istinski Sloboda je u nezavidnom položaju”, istaknuo je Husić.

Husić smatra da je situacija teška, ali da će napraviti momčad koja će osvojiti koji bod više.

“Trebamo biti realni, puno smo bliži ispadanju iz Premijer lige, ali u Slobodi je protraćeno mnogo godina. Neće biti šteta propustiti još jednu godinu ako postoji plan i strategija, što je ključno. Ne treba se predavati, 16 je kola, to je puno bodova u igri. Nadam se da se nešto može učiniti. Borit ćemo se do kraja, pokušat ćemo stvoriti momčad koja će uzeti koji bod više. Žalosno je što Sloboda ima dva boda. Rekao sam jučer igračima da mi nije mogao biti ni lakši ni teži dan. Teže je bilo objaviti da više nisu igrači Slobode, a lakše je što neće biti utakmica u narednom periodu. Drago mi je da je većina prihvatila, došlo je sedam igrača koji su potpisali raskide ugovora, koji su za duža razdoblja, što nam daje olakšanje. Nadam se da će tijekom tjedna većina to učiniti na ovaj način. To će nam biti pokazatelj u kojem pravcu trebamo ići”, rekao je prvi čovjek Slobode.

Momčad je napustio i trener Zlatan Nalić, koji je bio oštar prema bivšim prvotimcima.

“Možemo napraviti bolju momčad od one koja je uzela dva boda na lokalnoj razini. Uvjeren sam da bi ti igrači bili bolja momčad. Složili smo se s Nalićem da nema više smisla za suradnju i njegov je zahtjev bio da suradnja prestane. Dogovor je bio do polusezone, a da ćemo sjesti i vidjeti što dalje. S njegove strane više nije bilo volje”, rekao je Husić, koji je dodao da će pojedincima ipak biti ponuđen novi ugovor, ali pod bitno drugačijim okolnostima.