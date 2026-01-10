Navijači bijesni: ‘Priznanje Vuškoviću ne treba shvaćati ozbiljno, agenda protiv Bayerna’

Podijeli :

Guliver Image

Luka Vušković je izabran za najboljeg igrača prve polusezone u Bundesligi u glasovanju navijača.

Iza mladog Hrvata je ostao i Harry Kane koji je u prvih 15 kola postigao 19 pogodaka i uz tri asistencije, što je izazvalo reakcije navijača Bayerna.

That‘s why I keep saying don‘t take these Bundesliga votings seriously. It‘s all agenda driven, especially anti Bayern. Vuskovic is obviously a great prospect but very far from the best player in the league https://t.co/fcSxla9z1N — – (@MusialaEra) January 10, 2026

“Zato stalno govorim da ova glasovanja u Bundesligi ne treba shvaćati ozbiljno. Sve je vođeno agendom, posebno protiv Bayerna. Vušković je očito veliki talent, ali daleko je od najboljeg igrača lige”, jedna je od poruka navijača, dok drugi dodaje da se zanemaruju brojke i konkretan učinak na terenu te da se radi o natjecanju popularnosti.

POVEZANO VIDEO / Fenomenalan gol Luke Vuškovića proglašen najboljim u Bundesligi u 2025. godini Vušković proglašen igračem polusezone u Bundesligi, iza sebe ostavio i Kanea!

Bundesliga je na stranici objavila i pojašnjenje koje nije smirilo navijače bavarske momčadi.

“Zvijezda u usponu Luka Vušković najviše impresionirala publiku u prvoj polovici sezone”, objašnjavaju iz lige.