Navijači bijesni: Cijene karata za podzemnu idu i preko 100 dolara za vrijeme SP-a

Niyi Fote via Guliver

Nakon pretjeranih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. (11. lipnja - 19. srpnja), vrtoglavi porast cijena karata za podzemnu željeznicu do određenih stadiona u Sjedinjenim Državama izazvao je ogorčenje među navijačima čiji budžeti za turnir vrtoglavo rastu.

U Bostonu lokalna tranzitna uprava objavila je da će povratno putovanje između željezničke stanice i stadiona Foxborough, udaljenog 25 km, koštati 80 dolara. To je gotovo deset puta više od uobičajene cijene (8,75 dolara) i četiri puta više od cijene ulaznice za NFL utakmicu ili koncert na stadionu Gillette (20 dolara).

Lokalni organizacijski odbor također je objavio da će povratno putovanje autobusom Express, rezerviranim za vlasnike ulaznica, koštati 95 dolara.

Prema pisanju lista “The Athletic”, tranzitna uprava New Jerseyja planira naplatiti više od 100 dolara – u usporedbi s uobičajenih 12,90 dolara – za povratno putovanje između Manhattana i stadiona MetLife, koji će biti domaćin osam utakmica Svjetskog prvenstva, uključujući finala 19. srpnja.

Francuska reprezentacija igrat će dvije od svoje tri utakmice skupine I u Bostonu i New Jerseyju.

“To je nečuveno. Na nedavnim turnirima prijevoz je bio uključen ili ponuđen po niskoj cijeni za vlasnike ulaznica”, rekao je za AFP Guillaume Auprêtre, glasnogovornik Irrésistibles Français (IF), glavne navijačke skupine Les Bleus s gotovo 2500 članova.

Udruga nogometnih navijača (FSA) također je to osudila kao „prevaru“.

Engleska, koja je u skupini L s Hrvatskom, također će igrati jednu utakmicu u Bostonu, a drugu u New Jerseyju. Hrvatska reprezentacija svoje utakmice igra u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja, zatim u Torontu protiv Paname 24. lipnja i u Philadelphiji protiv Gane 28. lipnja.

FIFA, koja nije odmah reagirala, već se suočava s teškim kritikama zbog visokih cijena ulaznica za utakmice, koje na službenoj platformi za preprodaju mogu doseći nekoliko tisuća dolara.

Demokratski senator Chuck Schumer, zastupnik iz New Yorka, izjavio je da bi FIFA, “koja bi ovog ljeta trebala zaraditi gotovo 11 milijardi dolara od Svjetskog prvenstva”, trebala “barem osigurati da lokalno stanovništvo može otići na stadion bez da bude ‘opljačkano na ulazu'”.

Prema pisanju američkih medija, troškovi rada mreže javnog prijevoza za osam utakmica na stadionu iznosit će 48 milijuna dolara, posebno zbog sigurnosnih zahtjeva.

Jedanaest gradova domaćina SP-a u SAD-u primilo je od američkog Ministarstva prometa (FTA) 100 milijuna dolara, na temelju veličine stadiona i broja odigranih utakmica, a za poboljšanje njihovih tranzitnih sustava i provođenje infrastrukturnih radova.

Massachusetts je primio 8,7 milijuna dolara, a regija New York/New Jersey 10,4 milijuna dolara, pišu lokalni mediji.

U Los Angelesu, lokalna tranzitna uprava LA Metro primila je 9,6 milijuna dolara. U ožujku je uvjeravala javnost da se uobičajene cijene putovanja do stadiona SoFi (3,50 dolara za povratno putovanje) neće povećati za osam utakmica Svjetskog prvenstva.