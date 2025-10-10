Napadač Milana nije igrao dvije godine, a ima veću plaću od Modrića

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Milan je u ljeto 2022. doveo Belgijanca Divocka Origija kao slobodnog igrača, ponudivši mu četverogodišnji ugovor vrijedan četiri milijuna eura neto po sezoni.

Debitirao je već u kolovozu iste godine te u listopadu protiv Monze upisao prvijenac. Uslijedila je pauza zbog ozljede, a zatim još jedan gol u siječnju protiv Sassuola.

Kako bi mu omogućili kontinuitet, Talijani su ga sljedeće sezone poslali na posudbu u Nottingham Forest, no ubrzo se vratio u Milanello, a klub je objavio da će biti dio Milan Futura, rezervne momčadi. Origi se tamo nikada nije pojavio na treninzima, a neko je vrijeme potpuno nestao iz javnosti i društvenih mreža.

Kako navodi As, Belgijanac stvara probleme Milanu jer i dalje prima veliku plaću, iako ne igra. Njegova primanja, ne računajući bonuse, veća su čak i od onih koje imaju zvijezde poput Luke Modrića i Adriena Rabiota.

Posljednji je službeni na nastup za Milan zabilježio je 28. svibnja 2023. protiv Juventusa kada je odigrao samo četiri minute. Klub i igrač će se sastati u siječnju 2026. kako bi riješile ovu nevjerojatnu situaciju koja ne koristi nikome, a najmanje Milanu, objašnjava As.

Modrić je u Realu većinom imao oko 10 milijuna eura godišnje, dok će u Italiji zaraditi 2.5 do 3 milijuna po sezoni.