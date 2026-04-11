Napadač koji je promašio penal protiv BiH: ‘Propao sam u zemlju’

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Italija je u Zenici poražena od BiH nakon jedanesteraca i propustit će treće Svjetsko prvenstvo zaredom.

Mladi napadač Intera Pio Esposito (20) u razgovoru za Corriere osvrnuo se na promašeni jedanaesterac protiv Bosne i Hercegovine

“Gledao sam u jednu točku i nisam mogao shvatiti što se dogodilo, propao sam u zemlju. Prva misao bila mi je da sam razočarao suigrače, ljude kod kuće, prijatelje, obitelj. Pucat ću još jedanaesteraca, neke ću zabiti, a neke promašiti. Toga sam dana bio uvjeren da trebam preuzeti odgovornost i pucati prvi, osjećao sam se sigurno, ali nije dobro završilo”, ispričao je Esposito.

Esposito odbacuje tvrdnje suparničkih navijača da je medijski prenapuhan.

“Pretjeruje se, i u dobrom i u lošem. Ja sam dečko od 20 godina koji dolazi iz Serie B i kojemu nitko ništa nije poklonio. Igram dobro u svojoj prvoj sezoni u Interu, ali još nisam napravio ništa da bi se povlačile takve usporedbe. Nisam ja kriv za to, nikad nisam rekao da sam fenomen ili da vrijedim 100 milijuna. Ja sam samo netko tko svaki dan daje sve od sebe.”

Već nekoliko mjeseci radi sa sportskim psihologom.

“Ispušem se, daje mi praktične savjete. Puno mi pomaže i volim ulaziti dublje u stvari”, rekao je

Esposito je ove sezone zabio šest golova i upisao četiri asistencije u 29 utakmica Serie A.