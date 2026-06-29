Napadač Arsenala je u pobjedi Brazila postigao najkasniji pobjednički pogodak na Svjetskom prvenstvu

Brazil je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva s 2:1 svladao Japan. Gubio je Selecao s 1:0 nakon prvog poluvremena, ali su golovima Casemira početkom drugog dijela i Gabriela Martinellija u 95. minuti preokrenuli i slavili s 2:1.
Upravo je taj drugi gol bio posebno zanimljiv. Osim što je donio Brazilu pobjedu i plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, srušio je rekord svih Mundijala. Naime, njegov gol stigao je nakon što je na semaforu proteklo točno 95 minuta. Pobjednički gol pogledajte OVDJE.
Taj pogodak postao je tako najkasniji pobjednički gol u povijesti svjetskih prvenstava u regularnom vremenu nokaut-faze otkad se broje takvi podaci, odnosno od 1966. godine. Bilo je kasnijih pobjedničkih golova u produžecima, ali u ovom slučaju računaju se golovi zabijeni prije dodatnih 30 minuta igre.
Iza Martinellija nije blistava individualna sezona jer je za Arsenal u Premier ligi zabio tek jedan gol dok je u Ligi prvaka bio efikasniji sa šest golova. Što se tiče timske sezone, s tim se Brazilac neće požaliti jer je osvojio svoju prvu Premier ligu, a u Ligi prvaka je ostao kratak za poraz od PSG-a u finalu.
Što se tiče Brazila, Selecao će u osmini finala igrati protiv pobjednika dvoboja između Norveške i Obale Bjelokosti.
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