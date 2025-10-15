Najbolji nogometaš svijeta želi naplatiti sjajno individualno priznanje?

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Koliko su se u PSG-u radovali, sada bi to mogli i platiti. Ali, doslovno.

Ousmane Dembele, službeno najbolji nogometaš na svijetu, sada traži najbolju plaću. Kako tvrdi Radi Monte Carlo, tim koji zastupa francuskog reprezentativca obavijestila je čelnike PSG-a da bi igrač trebao dobiti značajno povećanje plaće nakon što je dobio ovu prestižnu nagradu.

POVEZANO Vahid Halilhodžić za Sport Klub otkrio zašto je Dembele zaslužio Zlatnu loptu

Dembeleu ugovor s pariškim klubom istječe na ljeto 2028. godine.

No, sudeći prema nedavnim riječima čovjeka zaduženog za nogometna pitanja u PSG-u, Luisa Camposa, Dembele se neće usrećiti.

“Nećemo ugrožavati stabilnost kluba zbog nekog igrača koji želi da se izdvoji od drugih. Mi ćemo zaštiti PSG. Svatko bi trebao razumjeti da vas trener ne stavlja u momčad na osnovu imena ili zasluga iz prošlosti. Morate se dokazivati svakog dana, na svakom treningu, svakoj utakmici. Naša ideje je da stvaramo momčad i klub je bitniji od bilo kojeg igrača.”