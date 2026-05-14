Nadal progovorio o glasinama da će se kandidirati za predsjednika Real Madrida

xAlbertoxGardinx via Guliver

U španjolskim medijima pojavila su se nagađanja da bi legendarni tenisač mogao biti kandidat za prvog čovjeka Real Madrida.

Rafael Nadal, nekada najbolji tenisač svijeta, demantirao je nagađanja da će se kandidirati za mjesto predsjednika Real Madrida.

„Pročitao sam da se o meni govori kao o kandidatu za mjesto predsjednika Real Madrida. Želim samo reći da to nije točno“, napisao je Nadal.

Španjolac je poznat kao veliki navijač madridskog kluba. Svojevremeno nije isključio mogućnost da postane prvi čovjek kraljevskog kluba.

„Želim li biti predsjednik? Da. Međutim, za to mora biti ispunjeno mnogo preduvjeta. Trenutačno bih rekao ne jer imamo Florentino Péreza, koji je najbolji mogući predsjednik“, rekao je Rafa u jednom intervjuu 2023. godine i dodao:

„Ono što mislim sada ne mora značiti da ću misliti i sutra. Ne znam ni jesam li sposoban za to. Realan sam i znam svoje granice. Vrijeme će dati odgovor na sva pitanja.“