Musa nastavlja tresti mreže u MLS-u: Zabio je u pobjedi svog Dallasa

Podijeli :

AP Photo/Brandon Wade via Guliver Image

U noći sa subote na nedjelju odigran je susret San Jose Earthquakesa i FC Dallasa u MLS-u, američkoj nogometnoj ligi. Tamo je s 3:2 do pobjede došao Dallas, a strijelac u pobjedi bio je i hrvatski reprezentativac Petar Musa.

Već u prvoj minuti Dallas je poveo golom Ekvadorca Patricksona Delgada da bi u 18. Beau Leroux zabio za izjednačenje.

Mreže su potom mirovale do 49. minute kada je na scenu stupio hrvatski napadač Petar Musa. On je tada pogodio za 2:1 Dallasa, a hrvatskom reprezentativcu to je bio već 12. gol sezone. To mu je pomoglo da se smjesti na drugom mjestu liste najboljih strijelaca u MLS-u.

Do kraja susreta za San Jose je pogodio Reid Roberts u 81. minuti da bi u 93. pobjedu Dallasa donio Sam Sarver.

Musa ponovno zabio u MLS-u, na teren se vratio i Marco Pašalić Musa nastavlja s kvalitetnim partijama, namjestio je dva pogotka u slavlju svoje momčadi

Što se tiče Muse, on se bori za mjesto napadača u hrvatskoj reprezentaciji. On je bio na posljednjem popisu Zlatka Dalića te je nastupio protiv Kolumbije i Brazila u prijateljskim utakmicama u ožujku i travnju.

Puno se priča da bi njegovo mjesto trebalo pripasti Dinamovom napadaču Dionu Drena Belji, no čini se da će Dalić ostati vjeran svojim uobičajenim napadačkim vedetama koje čine Igor Matanović, Ante Budimir, Andrej Kramarić i Petar Musa.