Ivanovićeva Benfica odigrala sezonu bez poraza, ali ostala bez Lige prvaka

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver Image

Nogometaši Sportinga obranili su drugo mjesto na ljestvici portugalske Primeira lige domaćom pobjedom protiv Gil Vicentea od 3:0 te će iduće sezone igrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Od ranije je poznato da je naslov prvaka osvojio Porto koji je ove subote, u posljednjem 34. kolu, na domaćem terenu svladao Santa Claru s minimalnih 1:0 i to autogolom Lime. Hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije mogao igrati zbog prethodno zarađenog crvenog kartona.

Bez Lige prvaka je ostala Benfica koja je u 34. kolu nadjačala Estoril u gostima s 3:1, ali je ostala dva boda iza Sportinga. Sve je golove Benfica postigla u uvodnih petnaest minuta susreta, a strijelci su bili Rios, Bah i Rafa Silva. Hrvatski napadač Franjo Ivanović ostao je kroz cijelu utakmicu na gostujućoj klupi za pričuve. Zanimljivo je da Benfica u cijeloj sezoni nije upisala nijedan poraz, ali to joj nije pomoglo u ostvarivanju zacrtanog cilja.

U pobjedi Sportinga 3:0 protiv Gil Vicentea strijelci su bili Quaresma u 15., Suarez u 34. i Hjulmand u 93. minuti.

Na kraju je na ljestvici Porto završio kao prvi s 88 bodova. Iza njegovih leđa su Sporting s 82, Benfica s 80 i četvrta Braga koja je skupila 59 bodova.