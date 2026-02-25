Muñoz i Oreč najavili uzvrat: Igramo ovo za našeg trenera

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver Images

Dvoboj počinje u četvrtak u 18:45 sati na rasprodanoj Rujevici

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 18:45 na Rujevici igraju uzvrat doigravanja za osminu finala Konferencijske lige protiv Omonije. Bijeli iz prve utakmice na Cipru nose minimalnu prednost, ali ključni europski susret dočekuju bez glavnog trenera Victora Sancheza, koji zbog zdravstvenih problema neće voditi momčad. Na klupi će ga zamijeniti pomoćni trener Ramiro Munoz.

“Prije svega želim treneru Victoru brz oporavak. U stalnom smo kontaktu i siguran sam da će nas bodriti. Sve je već bilo pripremljeno, što dovoljno govori koliko detaljno radi” – rekao je Munoz na konferenciji za medije.

Unatoč izostanku šefa struke, u riječkom taboru naglašavaju da se ništa bitno ne mijenja.

“Mi samo nastavljamo po planu. Očekujem gladnu momčad koja će nametnuti intenzitet i odigrati pravu europsku utakmicu” – poručio je Munoz.

Na raspolaganju ima sve igrače s europske liste, osim suspendiranih Morchiladzea i Ndockyta.

Riječani očekuju ofenzivan pristup ciparske momčadi.

“Omonia je kvalitetna i čvrsta ekipa s vrlo opasnim napadom. Sigurno će pokušati zabiti rani pogodak. Iako mi imamo prednost, želimo igrati napadački i potvrditi prolaz novom pobjedom” – naglasio je.

Velika podrška s tribina trebala bi biti jedan od ključnih faktora.

“Nema boljeg scenarija nego igrati za prolaz u Europi pred punim stadionom. To igračima daje dodatnu energiju” – rekao je Munoz, koji vjeruje da će njegova momčad, unatoč gustom rasporedu, biti na vrhunskoj razini.

Riječani imaju i dodatni motiv.

“Želimo ovu pobjedu posvetiti našem treneru.”

Munoz je već vodio utakmice kao prvi trener, ali naglašava snagu stručnog stožera.

“Ne osjećam se usamljeno. Imamo sjajan stožer i ovo je prilika da pokažemo koliko smo kao tim jaki”– zaključio je.

Rijeka tako na rasprodanoj Rujevici traži potvrdu europskog prolaza – za nastavak sezone iz snova i za svog odsutnog trenera.