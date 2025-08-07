Mourinho iznenadio izjavom: ‘Sudac je bio fenomenalan, svjetska klasa’

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Fenerbahče je u sudačkoj nadoknadi poražen od Feyenoorda 2:1 u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a zanimljivu je izjavu imao Jose Mourinho, strateg momčadi iz Istanbula.

Slavni Portugalac, poznat po čestim kritikama sudaca, ovaj je put promijenio ploču.

“Znam da sada svi očekuju da ću reći nešto loše o sucima. Međutim, Glenn Nyberg je bio fenomenalan. Bio je to sudac svjetske klase”, istaknuo je Jose Mourinho.

Unatoč porazu, The Special One je bio zadovoljan izvedbom svoje momčadi.

“Šteta je zbog rezultata, ali pokazali smo svoje kvalitete. Mislim da u uzvratnoj utakmici imamo priliku nastaviti naš pohod prema Ligi prvaka”, rekao je Mourinho.

Dominik Livaković ostao je na klupi Fenerbahčea.