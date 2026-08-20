Mourinho govorio o Modriću, ova izjava rekla je sve

Trener José Mourinho, koji se ljetos vratio na klupu Real Madrida nakon 13 godina, govorio je o aktualnim temama u intervjuu za španjolski televizijski program El Chiringuito pri čemu je istaknuo Luku Modrića i Tonija Kroosa, dvojicu veznjaka koji su posljednjih godina imali ključnu ulogu u organizaciji igre madridskog kluba.

“Samo su jedan Luka i jedan Toni“, rekao je 63-godišnji Mourinho odgovarajući na pitanje je li Real Madrid odlaskom Modrića i Kroosa izgubio igrača koji upravlja momčadi.

Portugalac je pritom izrazio veliko zadovoljstvo razvojem mladog turskog veznjaka Arde Gülera, kojega vidi kao igrača sposobnog za promjenu pozicije i preuzimanje sve važnije uloge.

“Obožavam Gülera. Mislim da će mu se dogoditi nešto slično kao Modriću ili Bernardu Silvi. Počneš na jednoj poziciji, a završiš na drugoj. Počneš kao ‘desetka’, a završiš kao ‘osmica’ ili ‘šestica’. Mislim da će Arda ići u tom smjeru s razvojem i razumijevanjem igre“, kazao je Mourinho.

Mourinho je govorio i o skupocjenom ljetnom pojačanju Real Madrida, 19-godišnjem krilnom napadaču Yanu Diomandeu dovedenom iz Leipziga. Naglasio je da nije tražio od kluba dovođenje konkretnog igrača, već je nakon analize momčadi podržao transfer kada je procijenio da se profil mladog nogometaša uklapa u njegove zamisli.

“Ne želim analizirati je li 120, 80, 40 ili 20 milijuna. Analiziram profil igrača i ono što može dati mojoj momčadi. U tom smislu rekao sam: ‘Da, želim’. Je li 120 ili 80, to više nije moja stvar“, rekao je.

Mourinho je posebno pohvalio i Bernarda Silvu, kojega je nazvao igračem „Realove razine“.

“Bernardo donosi sve. Može igrati u sredini, kao ‘desetka’, na desnoj strani, ulaziti unutra… Može igrati gotovo sve. Ima nevjerojatnu inteligenciju i igrač je kojeg oduvijek volim“, kazao je.

Jedna od tema bio je i Rodrijev transfer iz Manchester Cityja u Barcelonu. Mourinho je potvrdio da je Real Madrid pokušao dovesti španjolskog veznjaka te da mu je ponudio vrlo dobre uvjete, ali je Rodrijeva neodlučnost na kraju utjecala i na njegov stav.

“Rodri je imao dvojbe, dvojio je, a Rodrijeve dvojbe stvorile su dvojbe kod mene“, rekao je Mourinho.

Dodao je kako Real Madrid, zbog svoje veličine, “ne može imati igrače koji dvaput razmišljaju“ prije nego što odluče žele li doći u klub. Ipak, za Rodrija je rekao da je „izvanredan igrač“ i da je prema Realu bio vrlo korektan.

Na pitanje predstavlja li Rodrijev odlazak u Barcelonu pobjedu katalonskog kluba nad Realom, Mourinho je odgovorio: „Pobjede su na terenu, to su trofeji.“

Posebno je branio Viníciusa Júniora, rekavši da brazilski napadač ne dobiva dovoljno poštovanja ni na stadionima ni od sudaca.

“Vinicius je igrač kao i ostali. Ne možeš dosuditi jedanaesterac ako si Pedrerol (ime novinara koji je vodio intervju), a ne dosuditi ga jer je Vinicius. Ne možeš štititi Mourinha, a ne štititi Viniciusa“, kazao je.

Mourinho je otkrio i da je razgovarao s Brazilcem tijekom procesa njegova ostanka u Madridu te mu poručio da ne napušta klub.

“Nemoj otići. Ne isplati se“, prepričao je Mourinho svoj savjet Viníciusu koji je ovaj mjesec produžio ugovor.

Mourinho je pohvalio i napadača Kyliana Mbappéa, rekavši da je Francuz „na stratosferskoj razini“. Istaknuo je njegovu predanost momčadi i činjenicu da se na pripreme vratio ranije nego što se očekivalo.

Osvrnuo se i na prošlu sezonu, u kojoj Real Madrid nije osvojio niti jedan trofej, te odbacio ideju da se odgovornost za neuspjehe može prebaciti samo na trenere ili pojedine igrače.

“Puno je ljudi pogriješilo prošle godine, ne samo treneri ili igrači“, kazao je.

Mourinho je pritom rekao da je zadovoljan aktualnim kadrom i da za njega prijelazni rok može biti zatvoren, iako nije isključio mogućnost novih dolazaka dok je tržište otvoreno.

Real Madrid novu sezonu dočekuje s velikim očekivanjima, a Mourinho se u klub vratio nakon što je bio ondje od 2010. do 2013.