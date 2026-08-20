Briljantni Hrvat u sjajnoj formi: Opet zabio i ostavio Messija iza sebe

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AP Photo/LM Otero via Guliver

Hrvatski reprezentativac Petar Musa nastavlja s sjajnom formom u MLS-u.

U susretu 20. kola Musa je bio prvo ime svog Dallasa, koji je na zahtjevnom gostovanju kod Salt Lakea stigao do pobjede 4:3.

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Musa je mrežu protivnika načeo već u 20. minuti za vodstvo svoje momčadi od 2:0. Nakon što su domaćini uspjeli smanjiti zaostatak, hrvatski je napadač pred sam kraj prvog poluvremena još jednom precizno poentirao i odveo Dallas na 3:1. Bila je to druga uzastopna utakmica u kojoj se upisao među strijelce.

Ovim je učinkom Musa stigao do brojke od 16 golova u MLS-u čime se osamostalio na vrhu ljestvice najboljih strijelaca lige. Iza sebe je ostavio i prvu zvijezdu MLS-a Lionela Messija, koji je nakon jednog gola u remiju svog Miamija protiv Philadelphije (2:2) ostao na 13 postignutih golova.