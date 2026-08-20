Bizarna ozljeda igrača Juventusa – zbog navijača propušta start sezone?!

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xMarcoxCanonierox via Guliver

Juventus bi na startu nove sezone mogao ostati bez Federica Gattija, i to zbog jedne od najbizarnijih ozljeda — braniča Stare dame „pokosio” je navijač koji je utrčao na teren!

Incident se dogodio tijekom tradicionalne prijateljske utakmice Juventusa i Next Gen sastava, kada je veliki broj navijača utrčao na travnjak.

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Jedan od njih potrčao je prema Gattiju, ali se okliznuo i sa stražnje strane udario nogometaša Juventusa u području zgloba. Na snimci je situacija izgledala poput grubog prekršaja, a Gatti je nakon kontakta ostao ležati na terenu.

Iako u prvi mah nije izgledalo da će incident ostaviti ozbiljnije posljedice, talijanski mediji prenose da Gatti nije trenirao s ostatkom momčadi, već je zbog problema sa zglobom radio odvojeno.

Zbog toga je njegov nastup u prvom kolu Serie A protiv Frosinonea doveden u pitanje.

Gazzetta dello Sport navodi da Gatti riskira propuštanje otvaranja sezone, dok informacije Sky Sport Italia ipak donose nešto više optimizma – ozljeda ne izaziva veću zabrinutost i branič još nije definitivno otpisan za prvi prvenstveni susret.

Za Juventus je tako tradicionalno druženje s navijačima dobilo neočekivan i neugodan završetak, a trener će do posljednjeg trenutka čekati odluku o Gattijevu nastupu.