Mostar zavijen u crno – u Mainzu preminuo navijač Zrinjskog

Guliver

Tužna i potresna vijest stigla je iz Njemačke, gdje je jedan navijač HŠK Zrinjski tragično preminuo tijekom gostovanja mostarskog kluba u Mainzu.

Prema informacijama koje prenosi Bljesak.info, riječ je o navijaču iz Rame, koji je u Njemačku doputovao kako bi bodrio svoj klub u europskoj utakmici protiv Mainza. Njegovo tijelo pronađeno je u stanu u Mainzu, a njemačka policija pokrenula je službenu istragu kako bi utvrdila okolnosti smrti.

Službeni uzrok smrti još uvijek nije poznat i bit će objavljen nakon završetka policijske istrage.

Navijačka skupina Ultras Zrinjski na utakmici je odala počast preminulom suborcu – stadionom je odjeknula minuta šutnje, a transparenti i tišina na tribinama pokazali su duboku tugu koja je pogodila navijačku zajednicu.

Ova tragedija bacila je sjenu na sportski događaj i ostavila dubok trag među navijačima, obitelji i prijateljima preminulog mladića.