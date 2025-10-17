Modriću se ozlijedio važan suigrač, sve je potvrdio Milan

Nogomet 17. lis 202515:44 0 komentara
xGiuseppexMaffiax via Guliver

Milan, koji je već ostao bez francuskog reprezentativca Adriena Rabiota, bit će bez krilnog igrača Christiana Pulisica najmanje deset dana, objavio je u petak talijanski klub.

“Magnetna rezonanca obavljena ovog petka pokazala je da je Christian Pulisic zadobio lakšu ozljedu desnog bicepsa femorisa”, navodi se u priopćenju Milana.

POVEZANO

“Podvrgnut će se daljnjem pregledu u roku od deset dana”, dodao je Milan, koji je trenutno treći u talijanskom prvenstvu.

Američki reprezentativac će tako propustiti barem sljedeće dvije utakmice svog kluba – protiv Fiorentine u nedjelju i protiv Pise sljedeći vikend.

Pulisic se, baš kao i Rabiot, ozlijedio tijekom reprezentativnog perioda dok je bio s reprezentacijom Sjedinjenih Država.

Od početka talijanskog prvenstva za Milan je zabio četiri gola i upisao dvije asistencije u šest utakmica Serie A.

Rabiot, koji ima ozljedu lista, službeno je izvan terena najmanje “deset dana”, ali talijanski tisak predviđa mjesec dana izbivanja.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet