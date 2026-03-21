Modrićev Milan slavio protiv Torina: Vlašić zabio za poraženu momčad

U 30. kolu talijanske Serie A Milan Luke Modrića je s 3:2 bio bolji od Torina za koji igraju Nikola Vlašić i Sandro Kulenović. U redovima gostujuće ekipe Vlašić je realizirao kazneni udarac za konačnih 3:2.

Poveo je Milan u 36. minuti preko Strahinje Pavlovića da bi u 44. minuti Giovanni Simeone zabio za 1:1. Rossoneri su u 54. i 56. minuti preko Adriena Rabiota i Youssoufa Fofane došao do prednosti od 3:1 da bi Torino u 82. minuti dobio kazneni udarac.

Njega je u pogodak pretvorio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić koji je tako postavio konačnih 3:2.

Milan je ovom pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Interom na pet bodova dok je Torino ovim porazom ostao na 14. mjestu Serie A te imaju šest bodova više od 18. Leccea koji drži posljednju poziciju koja vodi u niži rang talijanskog nogometa.

U ovom susretu Luka Modrić i Nikola Vlašić odigrali su svih 90 minuta za Milan i Torino dok je za goste Sandro Kulenović ušao u igru u 89. minuti.