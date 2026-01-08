Modrićev Milan do boda u 92., Genoa u 99. promašila penal za pobjedu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je u dvoboju 19. kola talijanskog prvenstva odigrao samo 1:1 protiv Genoe.

Za pobjedom više mogu žaliti gosti jer su vodili 1:0 golom Colomba (28) sve do sudačke nadoknade kada je Rafael Leao (90+2) poravnao na 1:1 nakon kornera kojega je izveo Modrić .

Ipak, niti tu nije bio kraj uzbuđenjima jer je Genoa dobila kazneni udarac u šestoj minuti nadoknade, ali je nakon dužeg naguravanja Stanciu u devetoj minuti dodatka pucao preko vrata.

Zanimljivo, ovim rezultatom dogodilo se da niti jedna domaća momčad nije slavila u 19. kolu Serie A.

Drugi Milan sada ima 39 bodova, tri manje od vodećeg Intera, a jedan više od trećeg Napolija, dok je Genoa 17. sa 16 bodova, tri više od Verone i Fiorentine koje se nalaze u zoni ispadanja.