Modrić: To je nogomet, tužni smo i ljuti

Guliver Image

Milan je u talijanskom prvenstvu kiksao protiv Pise...

Takav kiks prokomentirao je i Luka Modrić koji nije skrivao razočaranje nakon što je Milan na San Siru odigrao samo 2:2 protiv Pise:

“Trebali smo završiti utakmicu u prvom poluvremenu. Igrali smo dobro, ali smo zabili samo jedan gol. U drugom dijelu smo ušli premekano, a onda kazneni udarac i njihov pogodak… To je nogomet. Čak i kad si bolji i zaslužuješ pobjedu, sve se može okrenuti”, rekao je Modrić pa nastavio dalje: