Modrić se susreo sa suigračem iz Reala i dobio ‘desetku’: ‘Sad moraš igrati za nas’

Susret dvojice bivših suigrača iz Real Madrida.
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić susreo se s dugogodišnjim suigračem iz Reala i velikim prijateljem, Brazilcem Casemirom, u svjetski poznatom tematskom parku Universal Studios Florida.
Bivši Realov dvojac, danas veznjaci Manchester Uniteda i Milana, razmijenili su dresove reprezentacija, s tim da je Casemiro Modriću uručio brazilski, s “desetkom” i prezimenom Modrić na leđima.
“Kako si, prijatelju moj, kako ide? Ovo je dar za tebe, ali moraš igrati za nas”, rekao je nasmijani Casemiro Modriću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!