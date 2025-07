Modrić oduševio svog novog suigrača: ‘Spremni smo svi trčati za njega’

Podijeli :

Luka Modrić dobio je nove pohvale.

Modrić je nakon 13 godina napustio Real Madrid s kojim je postao najtrofejniji igrač kluba s 28 trofeja i ovog ljeta pridružio se talijanskom Milanu.

U talijanskom prvenstvu prošle sezone nogometaši Milana završili su tek osmi, s 19 bodova zaostatka iza prvog Napolija. Bivši sedmerostruki prvak Europe tako ove sezone neće igrati ni u jednom europskom natjecanju.

U velikom intervjuu za La Gazzettu dello Sport, veznjak Milana Youssouf Fofana pričao je o nadolazećoj sezoni i Modriću.

“Spremni smo svi trčati za Zlatnu loptu. Samo gledajući ga kako igra ili razgovarajući s njim, možeš puno naučiti. Donijet će nam jako puno”, rekao je francuski veznjak pa dodao:

“Milan mora igrati Ligu prvaka svake sezone. To nije želja kluba, to je obaveza. Hoće li nam biti prednost to što ne igramo Europu? Da i ne. Jer i druge ekipe koje ne igraju Europu imat će isto vremena za pripremu ligaških utakmica”, zaključio je Fofana.