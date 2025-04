Modrić nakon debakla Reala: ‘To nas je ubilo i tada smo izgubili ritam’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Arsenal je na stadionu Emirates pobijedio aktualnog europskog prvaka Real Madrid sa 3:0 uz dva sjajna gola Declana Ricea.

Londonski sastav je odigrao sjajno porazivši Real sa 3:0 golovima Declana Ricea iz slobodnih udarca u 58. i 70. minuti, te Mikela Merina (75). Luka Modrić je za goste igrao do 71. minute.

POVEZANO VIDEO / Rice junak Arsenala, pogledajte potop Reala u Londonu Ancelotti nakon potopa na Emiratesu: ‘Preokretali smo mnogo puta i sada to moramo ponovno učiniti’

Svoja razmišljanja hrvatski kapetan otkrio je CBS-u i Thierryju Henryju.

“Bila je ovo teška utakmica za nas. Smatram da nismo bili toliko loši, posebno u prvom dijelu. Imao je Arsenal svoje prilike, ali dobro smo se branili. Dobro smo zaustavili njihovu igru između linija. Znali smo da će svoje napade graditi preko Odegaarda. Imali smo i mi svoje prilike iz kontri, ali nismo uspjeli postići pogodak”, rekao je Modrić legendarnom Henryju, pa nastavio:

“Prvi gol nas je ubio, to je bio veliki udarac, nismo to očekivali. Bio je to zaista sjajan pogodak, oko živog zida. Drugi pogodak, bio je nevjerojatan. Nakon toga smo izgubili ritam i nismo bili kompaktni kao u prvom poluvremenu. Teško je to prihvatiti, ali Arsenal je bio bolja momčad. Sada se moramo pripremiti za važan ogled u prvenstvu i vratiti samopouzdanje nakon dva uzastopna poraza. Ne događa nam se to često, ali moramo vjerovati u sebe. Ako netko može preokrenuti priču onda je to Real.”

Pogledajte GOLOVE s utakmice OVDJE.