Modrić dobio ozbiljno pojačanje, evo o čemu se radi

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/FCIx via Guliver Image

"Drago nam je potvrditi da je Martha postala manjinska vlasnica našeg kluba, slijedeći Snoop Dogga i Luku Modrića. Oduševljeni smo njezinim dolaskom, a doživljaj utakmice uživo dodatno je povećao njezin entuzijazam za sudjelovanje u priči Swansea Cityja" – poručili su iz kluba.

Američka milijarderka i medijska zvijezda Martha Stewart postala je suvlasnica Swansea Cityja. Tako se pridružila Snoop Doggu i Luki Modriću, koji su ranije ušli u vlasničku strukturu velškog kluba kao manjinski vlasnici.

Stewart (84) je prošlog petka bila i na tribinama Libertyja, gdje je Swansea pobijedio Wrexham 2:1, a utakmicu je pratila kao gošća kluba.

Bogatsvo je stekla u industriji doma i lifestylea te je postala prva žena u SAD-u koja je sama izgradila milijardersko carstvo. Vlasnici Swansea Cityja ističu da ulazak poznatih imena u klub ima za cilj podizanje globalnog profila i povećanje prihoda, što bi dugoročno omogućilo veća ulaganja u momčad u skladu s financijskim pravilima.

“Drago nam je potvrditi da je Martha postala manjinska vlasnica našeg kluba, slijedeći Snoop Dogga i Luku Modrića. Oduševljeni smo njezinim dolaskom, a doživljaj utakmice uživo dodatno je povećao njezin entuzijazam za sudjelovanje u priči Swansea Cityja” – poručili su iz kluba.