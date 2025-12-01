Mladi Senegalac je bio pred potpisom za United, a onda stigao u Kustošiju

Podijeli :

FB / NK Kustošija

Mladi reprezentativac Senegala Mouhamed Dabo novi je igrač zagrebačke Kustošije.

Klub je potvrdio da je stigao talentirani mladi veznjak koji je prije dolaska u Zagreb bio na probama u dva europska velikana. Prvo je proveo mjesec dana u Barceloni, a zatim u rujnu trenirao s akademijom Manchester Uniteda.

Fabrizio Romano je objavio da je Dabo na probi u Unitedu ostavio vrlo pozitivan dojam, dok su izvori bliski klubu hvalili njegovu inteligenciju. Britanski mediji su pisali da je klub blizu finaliziranja transfera, no ipak do toga nije došlo.

Kustošija je posljednjih nekoliko godina najpopularniji hrvatski niželigaš gdje Andy Bara često dovodi svoje igrače iz cijelog svijeta, kako bi ih kasnije preprodao za velike iznose u bogatije lige. Najveća je dosadašnja priča Mikayil Faye, tzv. “čudovište iz Kustošije” koji je prodan u Barcelonu za 1.5 milijuna eura.