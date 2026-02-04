Mlada zvijezda uskoro postaje jedan od najplaćenijih igrača Juventusa

Turski krilni napadač Kenan Yildiz (20) trebao bi uskoro potpisati novi ugovor s Juventusom, koji bi vrijedio do lipnja 2031. godine, objavili su talijanski mediji.

Pregovori o novom ugovoru značajno su napredovali posljednjih dana i turski nogometaš bi trebao postati jedan od najplaćenijih igrača u klubu.

Po novom ugovoru Yildiz bi godišnje zarađivao šest milijuna eura, koliko je plaćen i Jonathan David, koji je proteklog ljeta kao slobodan igrač stigao u talijanski klub. Po aktualnom ugovoru, koji vrijedi do lipnja 2029., Yildiz nije među 15 najbolje plaćenih igrača Juventusa, budući da zarađuje 1,7 milijuna eura po sezoni. Najplaćeniji igrač Juventusa je srpski napadač Dušan Vlahović, koji bi na kraju sezone trebao napustiti klub.

Yildiz je ove sezone već upisao devet pogodaka i osam asistencija u svim natjecanjima.

Za tursku reprezentaciju u 26 nastupa je postigao pet golova i četiri asistencije.