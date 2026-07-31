Mišić iskreno: ‘Poželio sam otići iz Dinama, ali onda…’

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Stanusic via Guliver

Nekoliko dana nakon velike pobjede protiv Thuna i prolaska u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, oglasio se Josip Mišić.

Kapetan Dinama Josip Mišić dao je intervju za Sportske novosti. U njemu se dotaknuo prolaska u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka.

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“Na kraju je najvažnije da smo prošli dalje. Znali smo da je Thun dobra momčad, specifična po načinu igre. Ne možete protiv njih očekivati da će graditi igru kroz pas, oni igraju na duge lopte, bore se za drugu loptu i u tome su jako dobri. Bilo nam je teško, nismo se najbolje prilagodili njihovu stilu. Svjesni smo da još nismo u optimalnoj formi, ali to je normalno u ovom dijelu sezone. Najvažnije je da smo prošli. Nije bilo idealno, bilo je stresno, teško, ali treba biti i realan: imali smo problema u kvalifikacijama i protiv Shkupija i protiv Valura, a pritom je Thun znatno kvalitetnija momčad od njih i znatno opasnija nego što se možda na prvu mislilo. Moramo biti zadovoljni prolaskom”, započeo je Mišić.

Otkrio je li istina da je Zvonimir Boban dan nakon uzvrata protiv Thuna bio u svlačionici.

“Jest, ali nije bilo povišenih tonova. Došao je kako bi nam jasno dao do znanja i urezao u glavu da predstava nije bila dobra i da toga svi moramo biti svjesni. Da moramo dati više. Nije bilo grubih riječi, nego poruka da moramo biti bolji.”

Kako Bobanov autoritet utječe na svlačionicu?

“Djeluje odlično. On će doći kada procijeni da za to postoji pravi trenutak. Neće ulaziti u svlačionicu nakon svake utakmice, ali znao je doći i kada je bilo dobro. Nije stvar samo u njegovoj funkciji, nego u njegovoj osobnosti. Mislim da njegova pojava jako utječe na cijelu momčad, a ujedno šalje jasne i konkretne poruke.”

Priznao je da je prošlog ljeta i sam poželio otići iz Dinama.

“Jesam, priznajem. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Kada sam vidio koliko igrača odlazi, i sam sam poželio otići. Ali puno sam razgovarao sa Zvonom Bobanom. Uvjerio me da je najbolje da ostanem i da još mogu puno pomoći Dinamu. Mislim da je to bila odlična odluka. Sada se osjećam sjajno, rekonstrukcija je završena, momčad se stabilizirala, a ja uživam biti kapetan ovih momaka.”