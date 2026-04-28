Militao uspješno operiran, propušta nadolazeći Mundijal

Branič brazilske nogometne reprezentacije i Real Madrida Eder Militao (28) operiran je zbog rupture tetive mišića bicepsa femorisa u lijevoj nozi zbog čega će propustiti nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Najgori mogući scenarij potvrđen je za Militaa nakon što je branič otputovao u finski Turku kako bi potražio konačno specijalističko mišljenje o svom stanju.

Kako prenose španjolski mediji, konzultacije su otkrile tešku ozljedu mišića bicepsa femorisa lijeve noge. Brazilski reprezentativac prihvatio je preporuku za operaciju, koja je već obavljena u utorak.

U službenoj izjavi, Real Madrid je izvijestio da je zahvat bio uspješan, ali nije dao datum povratka za braniča.

“Operaciju je izveo dr. Lasse Lempainen pod nadzorom medicinskog osoblja Real Madrida. Militao će započeti rehabilitaciju u nadolazećim danima”, priopćio je Real Madrid.

Brazilski branič ozlijedio se krajem travnja na prvenstvenoj utakmici protiv Alavesa, a predviđeni oporavak trajat će između četiri i pet mjeseci.

Nakon što je u posljednje dvije godine pretrpio niz ozljeda, uključujući dvije rupture križnih ligamenata, Militao će propustiti Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

“Selecao” nastupa u skupini C zajedno s reprezentacijama Maroka, Škotske i Haitija.