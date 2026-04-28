Sprema se Mourinhov povratak u Real?

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Sve se glasnije priča o tome tko će biti novi trener madridskog Reala.

Gotovo sigurno Alvaro Arbeloa napušta Kraljeve na kraju sezone, a španjolski izvori spominju kako će odluku o novom treneru donijeti predsjednik Kraljeva Florentino Perez.

Kako navodi The Athletic, José Mourinho trenutačno je prvi izbor predsjednika Reala. Portugalac ima snažnu podršku s vrha kluba, ali unutar uprave ne postoji potpuni konsenzus oko njegova povratka.

‘The Special One’ već je vodio Real Madrid od 2010. do 2013. i u tom razdoblju osvojio naslov prvaka Španjolske, kup Kralja te španjolski Superkup.

Trenutačno je Mourinho pod ugovorom s Benficom, ali njegov povratak u Madrid nije nemoguć. Prema istim informacijama, u ugovoru postoji izlazna klauzula od oko tri milijuna eura.