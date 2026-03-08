Milan raste zahvaljujući Modriću: ‘On je bio ključan u tome’

Podijeli :

REUTERS/Daniele Mascolo via Guliver

Luka Modrić omiljen je u Milanu.

Najčitaniji talijanski sportski dnevnik La Gazzetta dello Sport ističe da Modrić nije donio samo vrhunsku igru nego i ogroman globalni utjecaj na klub. A to nikad nitko nije napravio za slavni klub iz Milana.

“Milan je doživio boom na društvenim mrežama, a Modrić je ključan u tom rastu”, piše Gazzetta.

Prema njihovim podacima, Milan danas ima više od 90 milijuna pratitelja na društvenim mrežama. Klub prati oko 18 milijuna ljudi na Instagramu, 23 milijuna na TikToku, 29 milijuna na Facebooku i osam milijuna na platformi X.

Kada se tome dodaju YouTube, WhatsApp, Threads i društvene mreže u Kini, dolazi se do impresivne globalne brojke koja potvrđuje koliko je Milan postao snažan brend.