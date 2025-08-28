Messi ‘poništio’ Pašalićev gol, Inter Miami u finalu Liga kupa

Podijeli :

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver Images

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić opet je bio strijelac za svoj Orlando City, ali je njegova momčad poražena od Intera iz Miamija u polufinalu sjevernoameričkog Liga kupa.

Pašalić je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena zabio za vodstvo svog Orlando Cityja, ali u nastavku susreta Inter iz Miamija je pred svojim navijačima napravio preokret zahvaljujući Lionelu Messiju.

Argentinski čarobnjak prvo je u 77. minuti iz penala poravnao na 1-1, a u 88. je pogodio za vodstvo Intera. Pobjedu kluba iz Miamija potvrdio je Telasco Segovia u sudačkoj nadoknadi (90+1).

U finalu, koje je na rasporedu u nedjelju, Inter Miami će igrati protiv Seattle Soundersa, koji su u drugom polufinalu u gostima pobijedili LA Galaxy sa 2-0.

Marco Pašalić od dolaska u Orlando ove zime iz Rijeke postigao je 12 golova uz pet asistencija u ukupno 29 nastupa.