Messi izabrao četvoricu kandidata za Zlatnu loptu, bez zvijezde Real Madrida

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Argentinac nije na popis stavio prvotimca Real Madrida Judea Bellinghama.

Lionel Messi je apsolutni rekorder po broju nagrada za najboljeg nogometaša svijeta. Argentinac je ukupno osam puta osvajao Zlatnu loptu, prvu je dobio još 2009. godine, a od tada uslijedila je žestoka borba za nagradu sa Portugalcem Cristianom Ronaldom, koji je pet puta bio laureat, posljednji put 2017. godine.

Koliki je to podvig dvojice najboljih igrača današnjice, govori činjenica da veličine kao što su Michel Platini, Johan Cruyff i Marco Van Basten imaju po tri Zlatne lopte.

I zbog toga je upravo Messi najpozvaniji da priča o tome tko bi u budućnosti mogao do ove nagrade. Argentinac je odabrao četvoricu igrača. Interesantno, tu nije uvrstio prvotimca Real Madrida Judea Bellinghama, slučajno ili namjerno, to samo on zna.

U razgovoru za francuski L’Equipe Messi je odabrao tri prilično očekivana imena i jedno koje je za sada ipak malo iznenađenje.

“Tko bi se mogao boriti za Zlatnu loptu u narednim godinama? Moglo bi tu biti lijepo rivalstvo između igrača kao što su Haaland, Mbappe, Vinicius. Mnogo je mladih igrača koji dolaze. Smatram da je i Lamine Yamal iz Barcelone dečko koji će imati veliku ulogu i borit će se za nagradu u budućnosti“, kazao je Messi, koji je potom dodao:

“Naravno, bit će tu vjerojatno igrača za koje još nismo čuli. Uvijek se stvaraju nove zvijezde i uvjeren sam da je pred nama zaista prelijepa nogometna era u kojoj ćemo svi uživati.”

Kladionice za razliku od Messija upravo Bellinghama vide kao glavnog kandidata za nagradu ove sezone. Daje mu se čak 25 posto šansi za osvajanje Zlatne lopte. Iza njega su Mbappe i Haaland.