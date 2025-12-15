Messi dobio novog suigrača, igrao je u Realu, Tottenhamu, Unitedu…

Podijeli :

Guliver Image

Španjolski branič Sergio Reguilon (28) novi je član Intera iz Miamija, objavio je prvak MLS-a.

Reguilon, koji je od ljeta bio bez kluba nakon što mu je istekao ugovor s Tottenhamom, potpisao je ugovor do prosinca 2027. godine, s mogućnošću produljenja do kraja 2028.

“Ovo je vrlo ambiciozan projekt, pobjednički klub koji radi stvari na pravi način i to me je privuklo. Doći ovdje kako bih nastavio pobjeđivati ​​i natjecati se,” kazao je 28-godišnji Španjolac.

Reguilon je pet godina bio član Tottenhama, no veći dio ugovora je proveo na posudbama u Atletico Madridu, Manchester Unitedu i Brentfordu. Igrao je i za Real Madrid i Sevillu. Za španjolsku vrstu je upisao šest nastupa.

Inter, predvođen legendarnim Argentincem, 38-godišnjim Lionelom Messijem, je prošlog tjedna po prvi put u svojoj povijesti osvojio naslov prvaka MLS-a nakon što je u finalu svladao Vancouver Whitecapse sa 3-1.