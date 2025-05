Menalo: Najveći problem je što moja trudna žena ne zna što sam obećao Jankoviću

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka je svladala Slaven Belupo 2:0 na Rujevici i stigla do drugog klupskog naslova u povijesti,

Igrači su titulu proslavili s navijačima na korzu. U euforičnoj su atmosferi podijelili i nekoliko riječi, a posebno je zanimljiva bila izjava Luke Menala koji je otkrio što je obećao Niki Jankoviću, strijelcu prvog gola Rijeke.

“U velikom sam problemu. Obećao sam Niki Jankoviću prije dva dana, ako zabije gol, da će se mali zvati Niko. Žena mi treba roditi za jedno dva mjeseca. Sad moram to njoj objasniti, ona to još ne zna. I to mi je trenutačno najveći životni problem koji imam”, objasnio je Menalo.