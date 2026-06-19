Meksiko pobjedom protiv Južne Koreje osigurao prolaz

Nogometaši Meksika osigurali su plasman u drugi krug World Cupa nakon što su u susretu drugog kola A skupine pobijedili Južnu Koreju sa 1-0 upisavši i drugu pobjedu.

Gol odluke zabio je Luis Romo u 50. minuti. Meksiko je ovom pobjedom osigurao prolaz, a po svemu sudeći i prvo mjesto u skupini.

Nakon što su ostvarili pobjede u prvim utakmicama skupine A, Meksiko i Južna Koreja znali su da im trijumf u Zapopanu osigurava mjesto u drugom krugu nakon što su u prvom susretu dana Češka i Južna Afrika remizirali. Podsjetimo, Meksiko je u prvom kolu pobijedio Južnu Afriku sa 2-0, dok je Koreja porazila Češku sa 2-1.

U prvom poluvremenu nismo vidjeli previše od igre. Meksiko je prvi zaprijetio u sedmoj minuti, Brian Gutierrez je pucao, no korejski vratar je bio spreman. Koreanci su uzvratili u 16. minut, no Edson je blokirao opasna udarac Son Heung-mina. U 29. minuti još jednom prijeti domaćin, no Raul Jimenez nije dobro zahvatio loptu.

Trenutak odluke dogodio se u 50. minuti. Stadion Guadalajara je eruptirao nakon što je korejski vratar Kim Seung-gyu napravio skupu pogrešku. Kim je uhvatio centaršut, ali je, nakon sudara sa suigračem, ispustio loptu, a Romo ubacio u praznu mrežu.

Kim se kasnije iskupio s nekoliko obrana, posebno kada je zaustavio udarac Raula Jimeneza.

Najbolju priliku za izjednačenje suparnik je imao u 87. minuti, no Jose Rangel je dva puta odlično reagirao. Prvo je obranio udarac glavom Cho Gue-sunga iz blizine, a zatim i udarac Yang Hyun-juna.

U prvom susretu iz ove skupine Češka i Južna Afrika su u Atlanti igrali 1-1. Michal Sadilek doveo je Češku u prednost u 6. minuti, a izjednačio je Teboho Mokoena u 83. minuti iz kaznenog udarca.

Meksiko sada vodi u skupini sa šest bodova, Južna Koreja ima tri, a Češka i Južna Afrika po bod.

U posljednjem kolu sastaju se Meksiko – Češka, te Južna Koreja – Južna Afrika.