Povijesni bod za Curacao na SP-u, njihov golman imao je čak 15 obrana

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AP Photo/Reed Hoffmann via Guliver

Curacao, mali otok u nizozemskim Karibima, osvojio je svoj prvi bod na svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu, odigravši bez golova s Ekvadorom u subotu u Kansas Cityju.

Nakon što su u prvom kolu oba sastava upisala poraze, pobjeda se nametala kao imperativ i za Ekvador i za Curacao kako bi produžili nadu za nastavak natjacanja.

Curacao, jedna od četiri zemlje koje debitiraju na Svjetskom prvenstvu, ostvario je iznenađenje u susretu u kojem je Ekvador imao čak 27 udaraca.

Najzaslužniji je bio vratar Eloy Room (37) koji je radio “čuda”. Čuvar mreže Miamija u USL Championshipu (neka vrsta druge lige u Sjevernoj Americi), izluđivao je ekvadorske igrače.

Na kraju je sakupio čak 15 obrana, samo jednu manje od rekordera Amerikanca Tima Howarda koji je na SP-u 2014. protiv Belgije upisao 16 obrana.

Ovim rezultatom najsretniji mogu biti Nijemci koji su osigurali prolaz dalje, a samo ih čudo može udaljiti s prve pozicije.

U prvom susretu Njemačka je preokretom pobijedila Obalu Bjelokosti sa 2-1.

Obala Bjelokosti je povela u 30. minuti pogotkom Francka Kessieja, dok je u 68. izjednačio Deniz Undav, koji je osam minuta ranije ušao u igru. Undav je i definitivno postao njemački junak kada je u 94. minuti zabio pogodak za pobjedu.

Nakon dva kola vodi Njemačka sa šest bodova, Obala Bjelokosti ima tri, a Curacao i Ekvador po bod.

U zadnjem kolu Njemačka će odmjeriti snage protiv Ekvadora, dok će Curacao i Obala Bjelokosti u izravnom dvoboju igrati za prolaz.